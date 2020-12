Das Wetter:

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnde Bewölkung. Bis auf den äußersten Norden meist trocken. Höchstwerte zwischen minus 2 Grad in Schwaben und plus 4 Grad an Niederrhein und Nordsee.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.