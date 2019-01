Das Wetter: In der Nacht weiterhin Regen und im Bergland Schnee; an den Alpen, im Schwarzwald und im Bayerischen Wald starker Schneefall. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Morgen weiter bedeckt und regnerisch. In den Mittelgebirgen Tauwetter, in den Alpen weiter viel Schnee. Höchstwerte 4 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Nordosten längere sonnige Abschnitte, sonst weiterhin bedeckt mit Regen oder Schnee bei 2 bis 7 Grad.