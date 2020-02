Das Wetter: Vom Norden bis in die Mitte Sturmböen. Im Süden verbreitet orkanartige Böen. Im Tagesverlauf immer wieder Schauer und kurze Gewitter, in den zentralen Mittelgebirgslagen Schnee. Temperaturen 7 bis 15 Grad. Morgen weitere Schauer, teils mit Graupel. An der Nordsee Gewitter, im Bergland und an den Alpen Schnee. Dazu weiter Böen und Sturmböen, am Nachmittag in der Südhälfte langsam nachlassend. 5 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch zunächst teils wolkig, teils freundlich, im Tagesverlauf zunehmend Schauer, im Bergland Schnee. 0 bis 10 Grad.