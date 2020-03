Das Wetter: Aufgelockerte Bewölkung, an den Küsten länger sonnig. An der Ostsee einzelne Schauer oder Gewitter. In der Südhälfte Regen. Temperaturen im Norden 8 bis 19 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte stürmisches Schauerwetter. Im Süden längere Auflockerungen und meist trocken. 8 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag neben einigen Wolken auch längere sonnige Abschnitte und überwiegend trocken bei 7 bis 13 Grad.