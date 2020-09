Der Wetterbericht, die Lage: Deutschland liegt im Bereich geringer Luftdruckgegensätze. Dabei dauert das leicht wechselhafte Wetter bis auf Weiteres an.

Die Vorhersage:

Nachts im Westen gebietsweise Regen, im Osten unterschiedlich bewölkt, teils auch klar. Örtlich Nebel. Tiefstwerte 13 bis 6 Grad. Am Tag aufgelockert bewölkt oder sonnig, im Nordwesten und Westen bei vielen Wolken noch geringe Niederschlagsneigung. Temperaturen 14 bis 20 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag von Westen her aufkommender Regen. Im Osten und Südosten nach Nebelauflösung heiter bis wolkig. 14 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.