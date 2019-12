Das Wetter: Nachts im Norden und Osten dicht bewölkt mit etwas Regen. Im Westen gebietsweise Nebel, im Süden klar. Tiefstwerte im Norden 7 bis 0, im Süden 0 bis minus 6 Grad. Am Tag im Norden und Osten zunehmende Wolkenauflockerung, sonst nach Nebelauflösung überwiegend sonnig. Temperaturen in der Nordhälfte 5 bis 9, in der Südhälfte 1 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag von Nordwesten her zunehmende Bewölkung. Im Süden und Südosten heiter oder sonnig. 0 bis 6 Grad.