Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte viele Wolken und von der Nordsee her aufkommender Regen. Sonst gering bewölkt oder klar und trocken. 15 bis 11 Grad. Morgen in der Mitte und im Süden zunächst noch heiter, später dann - wie im Rest des Landes - Niederschläge, teils mit kräftigen Gewittern. 18 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag zunächst dicht bewölkt, später zunehmende Auflockerungen. 16 bis 25 Grad.