Das Wetter: Wechselnd bewölkt, teils hochnebelartig bedeckt. Im östlichen Mittelgebirgsraum etwas Schnee, in tiefen Lagen Regen. Tageshöchstwerte 1 bis 9 Grad. Morgen mal mehr, mal weniger dichte Wolken, meist trocken. Vor allem im Südwesten und Süden regnerisch. 3 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag am Alpenrand anfangs noch etwas Schnee oder Regen, auch an der Nordsee gebietsweise Regen, sonst trocken. Höchstwerte zwischen 2 Grad und 8 Grad.