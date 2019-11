Das Wetter: Nachts bewölkt, örtlich Nebel. An den Küsten und im Südosten etwas Regen. Tiefstwerte plus 6 bis minus 4 Grad. Am Tag meist bedeckt oder neblig-trüb. Vor allem in der Nordosthälfte etwas Regen. Im Westen und Südwesten zeitweise locker bewölkt. Temperaturen 3 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag gebietsweise ganztägig neblig-trüb oder hochnebelartig bedeckt. Im Norden und Nordwesten etwas Regen. 3 bis 11 Grad.