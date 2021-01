Das Wetter: In der Nacht im Westen Regen, sonst nachlassend. In einem Streifen von Ostwestfalen bis zur Lausitz Schneefall. Tiefstwerte von plus 9 bis minus 4 Grad. Am Tag stark bewölkt, in der Mitte und im Süden teils länger andauernder Regen. 0 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag meist Regen, Schneeregen oder Schnee. Nur im Norden auflockernde Bewölkung und am Nachmittag länger sonnig. Minus 1 bis plus 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.