Das Wetter: In der Nacht teils hochnebelartig bedeckt, teils klar. Im äußersten Norden etwas Regen. Tiefstwerte plus 5 bis minus 10 Grad. Am Tage nach Nebelauflösung vielerorts sonnig, gebietsweise trüb. 2 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordhälfte stark bewölkt, vereinzelt etwas Regen. In der Mitte trocken, teils sonnig. Im Süden wolkig. 1 bis 8 Grad.