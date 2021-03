Der Wetterbericht, die Lage: Der Norden und Osten werden von einem schwachen Tiefausläufer gestreift, während sonst Hochdruckeinfluss das Wetter bestimmt. Dabei gelangt in den Norden Deutschlands sehr milde, in die Mitte und in den Süden sogar ungewöhnlich warme Luft.

Die Vorhersage:

Im Nordosten stärker bewölkt, örtlich etwas Regen. Sonst bei lockeren Wolkenfeldern viel Sonne, im Südwesten teis wolkenlos. Temperaturen 11 bis 23 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen sonnig bei 19 bis 25 und an den Küsten bei 12 bis 18 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch erneut sonnig, nachmittags im Nordwesten zunehmende Bewölkung. Höchstwerte im Norden 10 bis 21, in der Mitte und im Süden 20 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.