Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts im Norden einzelne Schauer, teils als Schnee bei Tiefstwerten von plus 3 bis 0 Grad. Sonst unterschiedlich bewölkt bei 0 bis minus 5 Grad. Am Tag vielfach stark bewölkt, teils neblig-trüb und trocken. Temperaturen 0 bis 4 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag bedeckt mit Regen oder Schnee. Südlich der Donau und in Küstennähe meist trocken. Minus 1 bis plus 5 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.