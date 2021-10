Der Wetterbericht, die Lage: Ein schwacher Tiefausläufer greift von Nordwesten auf Deutschland über und leitet wechselhaftes Wetter ein.

Die Vorhersage:

Nachts bewölkt, vor allem im Norden und Nordwesten gebietsweise Regen, ebenso an den Alpen. Tiefstwerte 9 bis 3 Grad. Morgen verbreitet bewölkt, in der Mitte und im Süden gelegentlich Regen. Temperaturen 8 bis 14 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden und Westen bei wechselnder Bewölkung einzelne Schauer. Im Nordosten weitgehend trocken, teils auch sonnige Abschnitte. Im Osten und Süden gelegentlich Regen. 3 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.