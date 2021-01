Der Wetterbericht, die Lage: Tiefausläufer führen von Westen weiterhin feuchte und zunehmend milde Atlantikluft nach Deutschland.

Die Vorhersage:

Stark bewölkt und von Westen her Regen, in der Mitte und im Südosten anfangs noch Schneefall. Ganz im Süden Wolkenauflockerungen und meist trocken. Höchstwerte 1 bis 10 Grad. Morgen im Norden etwas Regen. Sonst wechselnd bewölkt, im Süden größere Auflockerungen, an den Alpen sonnige Abschnitte. Temperaturen 4 bis 12 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt, in der Mitte nach Osten ziehender Regen. Im Südosten Auflockerungen. 3 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.