Das Wetter: In der Nacht vereinzelt Auflockerungen und örtlich Nebel. In der zweiten Nachthälfte im Westen und Südwesten aufkommender Regen. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Am Tage im Osten zunächst noch aufgelockert, sonst wechselhaft mit Schauern. 7 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag stark bewölkt mit örtlichen Schauern und Gewittern. 8 bis 14 Grad.