Der Wetterbericht, die Lage: Die Warmfront eines Tiefs bei Irland greift auf Deutschland über. Dabei wird sehr warme Luft aus Südwesteuropa herangelenkt.

Die Vorhersage:

Durchzug dichter Wolkenfelder von Westen nach Osten mit etwas Regen. Am Nachmittag von Südwesten her auflockernde Bewölkung, vielerorts sonnig. Höchstwerte 27 bis 35 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte bewölkt und gelegentlich Regen. In der Südosthälfte sonnig. Temperaturen im Norden und Westen 26 bis 31, sonst 29 bis 37 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und Westen wechselnd wolkig, im Osten und Süden teils kräftige Schauer und Gewitter. 24 bis 31 Grad.