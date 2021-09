Das Wetter: In der Nacht über der Nordosthälfte bedeckt und von der Ostsee bis zum Erzgebirge örtlich etwas Regen. Richtung Westen und Süden häufig Aufklaren, lokal Nebel. 11 bis 3 Grad, im Süden und Westen lokal Bodenfrost. Am Tag Wechsel von Sonne und Wolken und meist trocken. 15 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Nordwesten und in der Mitte dicht bewölkt mit etwas Regen. In der Südhälfte sonnig. 16 bis 23 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.