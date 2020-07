Das Wetter: In der Nordwesthälfte und an den Alpen stark bewölkt mit Niederschlägen, sonst meist heiter bis wolkig und trocken. Höchsttemperaturen zwischen 18 und 25 Grad. Auch morgen im Norden und in der Mitte bewölkt mit Regen. Im Süden wechselnd wolkig und weitgehend trocken. 20 bis 25, im Osten bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordhälfte zunächst bewölkt mit etwas Regen, später Auflockerungen. In der Südhälfte heiter bis wolkig bei 20 bis 30 Grad.