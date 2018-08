Das Wetter: Zunehmende Bewölkung. Von Westen her Regen. Tiefstwerte 15 bis 4 Grad. Am Tag bewölkt, in der Nordwesthälfte etwas Regen. Später nachlassende Niederschläge, gebietsweise Wolkenauflockerungen. Temperaturen 20 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden wechselnd bis stark bewölkt, in der Mitte und im Süden sonnig. 20 bis 29 Grad.