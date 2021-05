Das Wetter: In der Westhälfte meist stark bewölkt und gebietsweise Schauer. In der Osthälfte sonnig, nachmittags teils kräftige Gewitter mit Hagel und Sturmböen. Temperaturen im Westen 19 bis 24 Grad, im Osten 25 bis 31 Grad. Morgen in der Westhälfte bedeckt und Regen, in der Osthälfte wechselnd bewölkt mit Gewittern. 14 bis 31 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch viele Wolken und länger anhaltender Regen. Abkühlung auf 13 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.