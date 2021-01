Der Wetterbericht, die Lage: Tiefdruckeinfluss bestimmt weiterhin das Geschehen in Deutschland. Es bleibt wechselhaft mit Schnee teils bis in tiefe Lagen.

Die Vorhersage:

Nachts örtlich weiterer Schneefall, im Nordosten und Osten nachlassend. Tiefstwerte 0 bis minus 5, südlich der Donau bis minus 9 Grad. Am Tag bei vielen Wolken nur wenige Schauer. Im Süden erneut Schnee. Temperaturen 0 bis 4 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag bewölkt, gebietsweise Schneeregen und Graupelschauer. An Nordsee und Oberrhein freundliche Abschnitte. 0 bis 5 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.