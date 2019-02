Das Wetter: Nachts im Norden etwas Regen oder Schnee. Im Süden teils gering bewölkt, teils neblig trüb. Tiefstwerte im Norden 3 bis 0, sonst 0 bis minus 15 Grad. Am Tag bewölkt, im Südwesten auch sonnig. Temperaturen minus 3 Grad im Südosten bis plus 7 Grad im Nordwesten.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Nordwesthälfte dichte Wolken, zeitweise etwas Regen. In der Südosthälfte sonnig oder hochnebelartig bewölkt. Minus 2 bis plus 10 Grad.