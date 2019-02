Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt, im Südwesten auch sonnige Abschnitte. Temperaturen von minus 4 bis plus 8 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte viele Wolken, zeitweise etwas Regen. In der Südosthälfte sonnig oder hochnebelartig bewölkt. Minus 2 bis plus 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag überwiegend stark bewölkt, von Westen her Regen. Temperaturen 2 bis 11 Grad.