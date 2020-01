Das Wetter: In der Nacht stark bewölkt, im Südwesten und im Nordosten gebietsweise klar. Tiefstwerte plus 4 bis minus 11 Grad. Morgen in der Nordhälfte bewölkt, aber meist trocken. In der Südhälfte sonnig oder länger neblig-trüb. Temperaturen 0 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag nach Nebelauflösung vielerorts sonnig, gebietsweise aber auch ganztägig trüb. An den Küsten vereinzelt etwas Nieselregen. 3 bis 9 Grad.