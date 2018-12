Das Wetter: Stark bewölkt oder hochnebelartig bedeckt. Im Westen auch größere Auflockerungen. Höchstwerte minus 1 bis plus 3 Grad. Morgen im Westen und Süden längere Zeit sonnig, im Osten und Südosten gebietsweise ganztags trüb. Temperaturen minus 4 bis plus 2 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag vom Westen und Südwesten her Niederschläge, teils als Schnee, teils als gefrierender Regen. Sonst zeitweise heiter. Minus 3 bis plus 6 Grad.