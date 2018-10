Das Wetter: In der Nacht unterschiedlich stark bewölkt, in der Nordhälfte teils auch klar, dort ist leichter Bodenfrost möglich. Sonst Tiefstwerte von 10 bis 1 Grad. Am Tage in der Nordhälfte meist sonnig, in der Mitte und im Süden gebietsweise wolkig. 14 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Dienstag im Norden zeitweise wolkig. Sonst verbreitet sonnig und trocken. 16 bis 23 Grad.