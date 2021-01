Der Wetterbericht, die Lage: Der Tiefdruckkomplex löst sich allmählich auf, und es stellt sich Zwischenhocheinfluss ein. Dabei bestimmt weiterhin kühle und feuchte Luft das Geschehen.

Die Vorhersage:

Nachts bewölkt, im Süden leichter Schneefall. Tiefstwerte 0 bis minus 5 Grad. Am Tag bewölkt mit Regen oder Schnee. In Küstennähe und südlich der Donau meist trocken. Temperaturen minus 1 bis plus 5 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag erneut bewölkt mit Regen oder Schnee, im Tagesverlauf nachlassend. Im Süden trocken. Minus 1 bis plus 4 Grad.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.