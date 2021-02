Das Wetter: In der Nacht im Norden meist stark bewölkt und regnerisch. Sonst wolkig oder gering bewölkt, teils klar und vor allem in der Südhälfte Bildung von Nebel. Tiefsttemperaturen von plus 7 bis minus 5 Grad. Am Tag in der Südhälfte Nebel, im Osten etwas Regen, sonst teils heiter, teils bewölkt. 4 und 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag abziehender Niederschlag und später Auflockerungen. 5 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.