Das Wetter: In der Nacht an den Alpen Schneefall. In der zweiten Nachthälfte vom Nordwesten ins Landesinnere ausbreitende Niederschläge. Tiefstwerte 0 bis minus 5 Grad. Morgen bewölkt, gebietsweise Schneeregen und Graupelschauer. An der Nordsee und am Oberrhein freundliche Abschnitte. 0 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch weitere Niederschläge, anfangs als Schnee, im Tagesverlauf als Regen. 1 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.