Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Norden und Westen Auflockerungen, im Süden und Osten Regen, Schneefallgrenze bei etwa 400 Meter. Tiefstwerte plus 4 bis minus 2 Grad. Morgen im Süden und Osten stark bewölkt, teils Schneeschauer. Sonst heiter bis wolkig und trocken. 2 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Flachland Regen, im höheren Bergland Schnee. 1 bis 9 Grad.