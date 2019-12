Das Wetter: In der Nacht im Norden und Westen Auflockerungen, im Süden und Osten Regen. Oberhalb von 400 Metern Schnee. Tiefstwerte plus 4 bis minus 2 Grad. Am Tage meist stark bewölkt, aber trocken, im Nordosten und im Südwesten auch sonnig. 2 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im äußersten Südosten und im Nordwesten trocken, sonst anhaltende Niederschläge, im Bergland auch gefrierender Regen, Schnee und Schneeregen, 1 bis 9 Grad.