Das Wetter: In der Nacht bedeckt. Im Norden und südlich von Mosel und Main teils gewittrige Niederschläge. Tiefstwerte plus 4 bis minus 5 Grad. Morgen kaum Wetteränderung. Am Alpenrand kräftiger Schneefall. 3 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnd wolkig, im Süden oft sonnig und kaum noch Niederschlag. 5 bis 11 Grad.