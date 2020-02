Das Wetter: In der Nacht dicht bewölkt, zeitweise Regen- oder Schneeschauer, lokal Gewitter. Tiefstwerte plus 6 bis minus 2 Grad. Am Tag zunächst wolkig, in der Südosthälfte Regen. Nachmittags Wolkenauflockerungen, im Westen und Nordwesten sonnige Abschnitte. 4 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Süden und Osten teils freundlich, sonst bewölkt, im Nordwesten Regen. 8 bis 14 Grad.