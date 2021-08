Das Wetter: Heute anfangs teils wolkig oder Nebel, im Tagesverlauf von Nordwesten Auflockerungen. An den Küsten länger sonnig. Im Südosten schauerartiger Regen, an den Alpen bis zum Abend andauernd. 16 bis 23 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und meist trocken. Im Norden und im Südwesten sonnige Abschnitte. 17 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag anfangs zunächst wolkig, später sonnig. Nur an der Nordsee zeitweise dichtere Wolkenfelder. Höchstwerte 20 bis 24, am Rhein und den Nebenflüssen bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.