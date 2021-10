Der Wetterbericht, die Lage: Mit südlicher Strömung wird noch einmal sehr milde Luft herangeführt. Ab dem Abend greift die Kaltfront eines Tiefs bei den Britischen Inseln auf Deutschland über.

Die Vorhersage:

Bewölkt mit etwas Regen. Im Südosten länger sonnig. Am Abend im Westen aufkommende Schauer. Höchstwerte 13 bis 20 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte zeitweise Wolkenauflockerungen und einzelne Schauer. Im Osten und Süden regnerisch. Temperaturen 8 bis 15 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag verbreitet bewölkt mit Regen bei 8 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.