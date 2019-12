Das Wetter: In der Nacht verbreitet bewölkt mit Regen oder Schnee. Tiefstwerte plus 5 bis minus 4 Grad. Am Tage von West nach Ost Durchzug von Regen- und Graupelschauern, im Bergland Schnee. 0 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag verbreitet Regen- oder Schneeschauer. Nur im Nordosten trocken. 0 bis 8 Grad.