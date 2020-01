Das Wetter: Bewölkt mit Regen. Im Süden meist trocken, an den Alpen auch sonnig. 7 Grad in Ostbayern und bis 16 Grad am Oberrhein. Morgen im Norden regnerisch, sonst einzelne Schauer bei 7 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bewölkt und meist trocken, am Alpenrand viel Sonne. Höchsttemperaturen zwischen 5 Grad im Vogtland und 9 Grad am Niederrhein.