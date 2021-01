Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Verbreitet stark bewölkt mit Regen, im Nordwesten und Westen Schneeregen oder Schnee, am Alpenrand sonnige Abschnitte. Höchstwerte 0 bis 4 Grad. Morgen wechselnd, meist aber stark bewölkt und gelegentlich leichter Schneefall bei 0 bis 4 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd wolkig, nur noch vereinzelt etwas Schnee. An den Alpen länger sonnig. Temperaturen 0 bis 4 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.