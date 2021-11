Das Wetter: Nachts von Nordwesten bis in die Mitte zeitweise Regen, später von Nordwesten her teils schauerartig verstärkt, Im Süden und Südosten teils aufgelockert bewölkt, teils Nebel. Tiefstwerte von plus 9 Grad im Norden bis minus 3 Grad im Süden. Am Tage gebietsweise stark bewölkt und weiter südostwärts ausbreitend etwas Regen, am Nachmittag die Donau erreichend. Im Norden Schauer, im Küstenumfeld kurze Gewitter. Südlich der Donau nach Nebelauflösung heiter. Höchstwerte 7 bis 13 Grad, bei längerem Nebel kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Montag bewölkt, vor allem im Osten auch stark. Gebietsweise etwas Regen oder einzelne Schauer. Im Süden und Südwesten Auflockerungen. 6 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.