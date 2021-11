Der Wetterbericht, die Lage: Ein Tief zieht von der Nordsee nach Südskandinavien und gestaltet das Wetter wechselhaft und im Norden windig.

Die Vorhersage:

Meist stark bewölkt mit etwas Regen, im Norden auch Schauer und einzelne Gewitter. Südlich der Donau sonnig. Höchstwerte im Norden 11 bis 13, sonst 7 bis 11 Grad. Im Südosten bei längerem Nebel um 4 Grad. Morgen zunächst wolkig, vor allem im Osten auch stark bewölkt. Gebietsweise besonders in der Nordhälfte etwas Regen. Im Süden und Südwesten im Tagesverlauf auflockernde Bewölkung. Temperaturen 6 bis 12 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag ganz im Norden und Nordwesten stark bewölkt, später gelegentlich Regen. Sonst teils sonnig, in den Niederungen Nebel- oder Hochnebel. 6 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.