Das Wetter: Wolkig mit Regen und Schnee, im Nordwesten teils aufgelockert bewölkt und meist trocken. Höchstwerte minus 1 bis plus 6 Grad. Morgen örtlich zeitweise sonnig und in der Regel trocken. Temperaturen von minus 1 Grad an den Alpen bis plus 6 Grad im Westen.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag stark bewölkt, im Osten und Süden auch sonnig. Minus 2 bis plus 7 Grad.