Das Wetter: In der Nacht von Nordwesten her aufkommender Regen, in der Mitte Glättegefahr. Tiefstwerte plus 5 bis minus 9 Grad. Am Tag im Südosten und im Nordwesten trocken und etwas Sonne, sonst anhaltende Niederschläge. 1 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag zunächst stark bewölkt, im Osten und Süden weitere Schauer, im Bergland als Schnee. Nachmittags häufig trocken, gebietsweise Auflockerungen. 0 bis 8 Grad.