Das Wetter: In der Nacht im Süden dicht bewölkt und weiter regnerisch. Sonst von Nordwesten weiterer Regen, vereinzelt Gewitter. In der Mitte Auflockerungen. Tiefstwerte 9 bis 3 Grad. Am Tag Niederschläge, im Tagesverlauf im Nordwesten nachlassend. In der Mitte wechselnd wolkig und länger trocken. Temperaturen 11 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und Osten Schauer und einzelne Gewitter. Sonst heiter, teils auch länger sonnig. 13 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.