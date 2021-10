Das Wetter: In der Nacht im Osten wolkig. Sonst meist bedeckt. Im Süden regnerisch. Im Laufe der Nacht im Nordwesten aufkommende Schauer. Tiefstwerte 12 bis 5 Grad. Morgen in der Westhälfte sowie im Südosten Bayerns Schauer und einzelne Gewitter. In der Osthälfte wechselnd bewölkt und kaum Regen. Temperaturen 9 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag auflockernde Bewölkung und nachlassender Regen bei 11 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.