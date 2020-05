Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Wechselnd bewölkt und vor allem in der Mitte weiterer Regen. Höchstwerte 12 bis 20 Grad. Morgen bei wechselnder Bewölkung immer wieder Schauer, am Nachmittag auch einzelne Gewitter, insbesondere in Süddeutschland. Temperaturen 11 bis 22 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Osten und im Südwesten wiederholt Niederschläge. Ansonsten teils sonnig, teils wolkig und trocken. 12 bis 20 Grad.