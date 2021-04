Das Wetter: Im Tagesverlauf vor allem im Nordwesten Schauer, vereinzelt Gewitter. Im Südwesten Regen, allmählich ostwärts ausweitend. Höchstwerte 9 bis 18 Grad. Morgen überwiegend wolkig mit einzelnen Auflockerungen. Am ehesten in der Mitte und an den Alpen Regen oder Schauer. 10 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Süden und Osten weiter regnerisch, vor allem vom Vogtland bis zur Lausitz teilweise ergiebige Regenfälle, zum Abend hin nachlassend. Sonst wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. 7 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.