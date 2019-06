Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. Unwettergefahr im Osten und Süden. Im Norden trockene Abschnitte. 20 bis 30 Grad. Morgen heiter bis wolkig und nur vereinzelt Schauer. 21 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordhälfte heiter und trocken. In der Südhälfte stärker bewölkt mit Schauern und Gewittern 20 bis 27 Grad.