Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Viele Wolken, erneut auflebende Schauer und Gewitter, im Süden und Südosten teils mit Unwettergefahr. Im Osten größere Auflockerungen. Höchstwerte 18 bis 27 Grad. Morgen meist heiter bis wolkig und trocken. Temperaturen 18 bis 25 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und in der Mitte bewölkt mit Regen, im Süden wechselnd wolkig und weitgehend trocken. 20 bis 28 Grad, an der See etwas kühler.