Das Wetter: In der Nacht in der Westhälfte abklingende Niederschläge, teils Auflockerungen. Im Osten und Süden nur allmählich abziehende Schauer. 15 bis 7 Grad. Am Tag

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Samstag im Norden und in der Mitte bewölkt mit Regen, im Süden wechselnd wolkig und weitgehend trocken. 20 bis 28 Grad, an der See etwas kühler.